Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Можем выиграть свой 1500-й матч в лиге дома». Слот — перед встречей с «Тоттенхэмом» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался перед матчем 30-го тура АПЛ, в котором его команде предстоит встретиться с «Тоттенхэмом».

«Я думаю, если бы «Тоттенхэм» сейчас был на первом месте в лиге, каждый болельщик ожидал бы от нас победы дома. И это касается всех домашних матчей: будь то игра с «Манчестер Сити», «Арсеналом» или любой другой командой. От нас ожидают победы. Это никак не связано с формой соперника, его местом в турнирной таблице или уровнем его игры. Мы можем выиграть свой 1500-й матч в лиге дома, поэтому ожидания основаны на истории, а история показывает, что клуб способен выигрывать. Поэтому неважно, с кем мы играем, с кем встречаемся, ожидания в этом клубе всегда заоблачные, и мы это принимаем», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После 29 встреч в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» заработал 29 очков и располагается на 16-й строчке.

