Тренер «Челси» Лиам Росеньор оценил поступок Педру Нету в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал эпизод матча 1/8 финала Лиги чемпионов c «ПСЖ» (2:5), в котором нападающий лондонцев Педру Нету толкнул болбоя.

«Я пересмотрел эпизод, и он выглядит не очень хорошо. Он [Нету] хотел как можно быстрее вернуть мяч. Меня впечатлило, что он сразу же извинился. Все мы совершаем ошибки, и важно учиться на них», – приводит слова Росеньора журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Напомним, в конце матча между английской и французской командой произошла потасовка, вызванная действиями Нету. На 90+2-й минуте встречи португалец за пределами поля толкнул болбоя в грудь, так как тот не давал ввести мяч в игру. За юного стюарда вступились игроки парижан. Потасовка продлилась не более пары минут, судьям удалось успокоить участвовавших в стычке, при этом не показав ни одной карточки.