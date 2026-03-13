Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Педру Нету из «Челси» дисквалифицирован и оштрафован за поведение в игре с «Арсеналом»

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на один матч и оштрафовала на £ 70 тыс. (€ 81 тыс.) нападающего «Челси» Педру Нету за неспортивное поведении в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салиба – 21'     1:1 Инкапье – 45+2'     2:1 Тимбер – 66'    
Удаления: нет / Нету – 70'

«Педру Нету получил дисквалификацию на одну встречу и штраф в размере £ 70 тыс. за неспортивное поведение, совершённое после удаления в матче Премьер-лиги между «Челси» и «Арсеналом» в воскресенье, 1 марта.

Утверждалось, что игрок действовал ненадлежащим образом, не покинув поле вовремя и/или используя оскорбительные слова в адрес судьи/судей после удаления на 70-й минуте.

Педру Нету впоследствии признал свою вину. Независимая регулирующая комиссия наложила эти санкции после слушания, письменное обоснование её решения будет опубликовано в установленном порядке», – сообщает аккаунт FA в социальной сети X.

Педру Нету пропустит встречу с «Ньюкаслом», которая пройдёт в субботу, 14 марта.

«Арсенал» окончательно замучил с угловыми. А Нету подвёл «Челси» нелепейшим удалением
