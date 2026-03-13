Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Арбелоа: я играл с некоторыми из лучших вратарей мира, но не видел никого круче Куртуа

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказал мнение, что Тибо Куртуа является лучшим вратарём в истории «Королевского клуба».

«Я играл с некоторыми из лучших вратарей мира, кто-то из них считаются лучшими в истории. Но я не видел никого круче Куртуа. Спору нет, он, несомненно, лучший вратарь в истории «Реала». Для меня так точно», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 39 матчах во всех турнирах, 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

