Президент Украинской ассоциации футбола Шевченко посетил тренировку «Милана»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко посетил тренировку «Милана», за который выступал в качестве игрока.

«Сегодняшний специальный гость на тренинге не нуждается в представлении», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице клуба в социальной сети Х.

Фото: ФК «Милан»

Фото: ФК «Милан»

В воскресенье, 15 марта, «Милан» в рамках 29-го тура итальянской Серии А встретится с «Лацио». После 28 матчей в турнире «Милан» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Лацио» заработал 37 очков и располагается на 10-й строчке.

Андрей Шевченко перебрался в «Милан» из киевского «Динамо» летом 1999 года. В составе итальянского клуба украинец по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов УЕФА и Суперкубка УЕФА. В 2004 году Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».