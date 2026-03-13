Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Президент Украинской ассоциации футбола Шевченко посетил тренировку «Милана»

Президент Украинской ассоциации футбола Шевченко посетил тренировку «Милана»
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко посетил тренировку «Милана», за который выступал в качестве игрока.

«Сегодняшний специальный гость на тренинге не нуждается в представлении», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице клуба в социальной сети Х.

Фото: ФК «Милан»

В воскресенье, 15 марта, «Милан» в рамках 29-го тура итальянской Серии А встретится с «Лацио». После 28 матчей в турнире «Милан» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Лацио» заработал 37 очков и располагается на 10-й строчке.

Андрей Шевченко перебрался в «Милан» из киевского «Динамо» летом 1999 года. В составе итальянского клуба украинец по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов УЕФА и Суперкубка УЕФА. В 2004 году Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».

