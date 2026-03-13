Гладилин: Максименко потерял уверенность в «Спартаке»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко.

«Я не сторонник статистических данных по пропущенным голам. Максименко — хороший вратарь, просто где-то немножко, может быть, потерял уверенность. С защитой ещё не всё в порядке. Тут ещё многое зависит от линии обороны», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Максименко провёл 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола и пять раз сыграл «на ноль». За три встречи весенней части сезона РПЛ в ворота голкипера было забито 10 мячей.