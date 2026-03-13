Гвардиола отказался оценить шансы «Ман Сити» на камбэк в матче с «Реалом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал оценивать шансы «горожан» на камбэк в ответном матче с мадридским «Реалом», который состоится 17 марта. В первой игре английская команда уступила со счётом 0:3.
«Вест Хэм». Впереди «Вест Хэм», а потом у нас будет время подумать…» — сказал Гвардиола на пресс-конференции.
«Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом» в матче 30-го тура чемпионата Англии, который состоится в субботу, 14 марта. Игра пройдёт на стадионе «Лондон». После 29 туров АПЛ «горожане» набрали 60 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего «Арсенала» на семь очков, однако у них есть игра в запасе.
