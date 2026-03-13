«Решил, что, если забью гол, буду праздновать». Соболев — перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался перед матчем 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с московским «Спартаком», за который форвард выступал ранее.

«Матчи «Зенита» со «Спартаком» и так всегда максимально эмоциональны, их все ждут. Но после «Оренбурга» мы просто не имеем права сыграть плохо дома. Это ещё одна мотивация для нас, тут даже спорить не о чем.

Когда я играл там, не могу сказать, что для меня был раздражителем «Зенит». Также не могу сказать сейчас, что для меня раздражитель – «Спартак». Я провёл в нём немало времени, четыре с половиной года. Я уважаю его болельщиков, они любили меня. Со мной хорошо поступало руководство, особенно когда был Федун. Да и сам клуб как бренд я тоже уважаю. Но если говорить о матче, я прекрасно понимаю, что он значит для болельщиков «Зенита». Я буду отдавать всего себя на поле, чтобы мы выиграли. Уже решил, что, если забью гол, буду праздновать. Дань уважения я уже отдал, когда не праздновал, забив в Москве. Так же было, когда я из «Крыльев» перешёл в «Спартак»: не праздновал только первый гол в ворота самарцев», — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

После 20 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.