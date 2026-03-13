«Никогда не видел такого за свою карьеру». Тудор — о ситуации в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор высказался о кадровой ситуации в лондонской команде перед матчем 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча пройдёт в воскресенье, 15-го марта, в 19:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ромеро и Пальинья выбыли. Микки ван де Вен тоже не сыграет. У Биссума проблемы, а у Галлахера температура, но мы надеемся, что с ним всё будет в порядке. Всё время что-то случается. Подобное редкость, и я никогда не видел такого за свою карьеру. Однако мы будем бороться, а не плакать», — приводит слова Тудора журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

Отметим, что ван де Вен пропустит встречу с мерсисайдцами из-за удаления в предыдущем туре с «Кристал Пэлас» (1:3).

«Тоттенхэм» играет в ЛЧ, но правда вылетит из АПЛ? Такой жуткой серии не было более 50 лет
