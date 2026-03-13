Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» и «Балтика» оштрафованы КДК РФС по итогам матча Кубка России

Комментарии

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) приняло решение оштрафовать «Зенит» и «Балтику» по итогам матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Балтика» г. Калининград на 20 000 рублей.

В соответствии со статьёй 116 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 39 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 50 000 рублей», — написано на официальном сайте РФС.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android