«Зенит» и «Балтика» оштрафованы КДК РФС по итогам матча Кубка России

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) приняло решение оштрафовать «Зенит» и «Балтику» по итогам матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Балтика» г. Калининград на 20 000 рублей.

В соответствии со статьёй 116 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 39 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 50 000 рублей», — написано на официальном сайте РФС.

