«Интер» установил цену на Бастони, интересующего «Барселону» — Sport.es

«Интер» готов рассмотреть предложения по центральному защитнику Алессандро Бастони. В стане «нерадзурри» только нападающие Лаутаро Мартинес и Франческо Пио Эспозито считаются неприкосновенными. Остальные игроки могут уйти, если поступит выгодное предложение. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, миланский клуб готов вести переговоры о продаже Бастони в случае готовности другой команды заплатить за него как минимум € 70 млн. «Барселона», заинтересованная в 26-летнем футболисте, знает условия «Интера».

В стане сине-гранатовых считают сумму в € 70 млн завышенной, но убеждены, что есть варианты, способные помочь снизить её. Например, если в сделку будет включён другой игрок «Барселоны». Также важную роль могут сыграть решимость Бастони покинуть «Интер» и его личные финансовые условия.

