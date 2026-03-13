Игор Тудор рассказал о самочувствии Антонина Кински после провальной игры с «Атлетико»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор рассказал о состоянии голкипера лондонцев Антонина Кински после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:5). Чешский голкипер был заменён на 17-й минуте встречи после трёх пропущенных голов, два из которых состоялись в результате его ошибок.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Альварес – 15' 4:0 Ле Норман – 22' 4:1 Порро – 26' 5:1 Альварес – 55' 5:2 Соланке – 76'
«Он вернулся на следующий день и был очень хорош на тренировках. Это очень позитивно. Другой мог бы выйти из этой ситуации жертвой. Я думаю, у него есть сила и навыки, и впереди его ждёт очень хорошая карьера», – приводит слова Тудора официальный аккаунт «Тоттенхэма» в социальной сети X.
Матч с «Атлетико» стал для Кински первым за карьеру в основном турнире Лиги чемпионов.
