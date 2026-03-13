Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игор Тудор рассказал о самочувствии Антонина Кински после провальной игры с «Атлетико»

Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор рассказал о состоянии голкипера лондонцев Антонина Кински после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:5). Чешский голкипер был заменён на 17-й минуте встречи после трёх пропущенных голов, два из которых состоялись в результате его ошибок.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Альварес – 15'     4:0 Ле Норман – 22'     4:1 Порро – 26'     5:1 Альварес – 55'     5:2 Соланке – 76'    

«Он вернулся на следующий день и был очень хорош на тренировках. Это очень позитивно. Другой мог бы выйти из этой ситуации жертвой. Я думаю, у него есть сила и навыки, и впереди его ждёт очень хорошая карьера», – приводит слова Тудора официальный аккаунт «Тоттенхэма» в социальной сети X.

Матч с «Атлетико» стал для Кински первым за карьеру в основном турнире Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Де Хеа поддержал вратаря «Тоттенхэма», пропустившего три мяча за 15 минут в ЛЧ
Истории
Де Хеа поддержал вратаря «Тоттенхэма», пропустившего три мяча за 15 минут в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android