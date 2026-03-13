Нгамалё останется в «Динамо», если сыграет ещё девять матчей в РПЛ — источник

Контракт крайнего нападающего московского «Динамо» Муми Нгамалё будет автоматически продлён на сезон-2026/2027, если он проведёт ещё девять матчей в Мир Российской Премьер-Лиге. При этом 31-летнему вингеру нужно отыграть как минимум по 45 минут в этих встречах. Игры Фонбет Кубка России не учитываются. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Подчёркивается, что Нгамалё может не появиться на поле в РПЛ в одном матче из 10 оставшихся, чтобы опция активировалась автоматически.

В нынешнем сезоне Нгамалё принял участие в 18 встречах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

Самая крупная победа «Динамо»: