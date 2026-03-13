Соболев рассказал, кому была адресована резонансная фраза после матча с «Балтикой» в кубке

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о фразе «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года», которую футболист произнёс после матча 1/4 финала Кубка России с «Балтикой» (1:0).

«Я просто пришёл к тому, что нужно быть собой. Не надо пытаться кому-то угодить, кому-то понравиться. Когда я играл в «Спартаке», большинство болельщиков других команд меня ненавидело. Я подумал, что надо чуть изменить своё поведение, стать другим. Может, это мне и мешало. Я больше не буду пытаться кому-то понравиться, вести себя поскромнее. Это не значит, что я собираюсь что-то невероятное делать: ругаться, мячи в табло пинать. Просто останусь самим собой, таким, каким был несколько лет назад, когда кайфовал от футбола и от всего, что с ним связано. И да, наверное, эти слова больше были адресованы себе», — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.