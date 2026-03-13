В РФС рассказали о грядущих изменениях в работе системы VAR

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о грядущих изменениях в работе VAR после встречи рабочей группы из представителей РФС, РПЛ и ФНЛ по вопросу функционирования данной системы.

«Цель сегодняшней встречи была погрузить наших коллег из РПЛ и ФНЛ в детали работы системы VAR и VAR-центра. Они увидели как всё работает, по каким протоколам и с каким программным обеспечением. У нас есть текущие задачи. Например, внедрение в СТО по стадионам мест размещения стационарных камер для улучшения показа офсайдных ситуаций и построения линий. Это назревшая задача.

Также есть вопросы по автоматическим офсайдным линиям, развитию VAR в ФНЛ, использованию удалённых VAR-серверов, которые будут находиться на стадионе и управляться из VAR-центра. Это будет реализовано в обозримом будущем, и мы должны это начать обсуждать, чтобы понимать, куда будем двигаться следующие четыре года.

Участники встречи договорились о внесении требования по установке двух дополнительных стационарных камер на линии ворот, которые помогут арбитрам принять правильное решение о взятии ворот в 90% спорных ситуаций. Это нововведение может быть реализовано уже летом 2026 года.

Также будут дополнены действующие технологии офсайдных линий. Ключевые точки линии будут ставиться не арбитром, а программой. Задачей арбитра будет просто выбрать двух игроков, на основании позиций которых и будет создаваться линия», – приводит слова Каманцева официальный сайт РПЛ.