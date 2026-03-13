«Мы чувствовали себя преданными». Президент «Барселоны» — о переходе Дро в «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о трансфере воспитанника каталонского клуба Дро Фернандеса в «ПСЖ», отметив, что переход не состоялся бы, если бы интересы игрока представлял Жорже Мендеш.

«Если бы Дро представлял Жорже Мендеш, этот переход в «Пари Сен-Жермен» никогда бы не состоялся. Мы чувствовали себя преданными», – приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отметим, что Жорже Мендеш является агентом нескольких игроков «Барселоны», среди которых Ламин Ямаль и Алекс Бальде.

«ПСЖ» объявил о переходе Фернандеса 27 января 2026 года. Его агентами выступает компания De la Peña & Sostres. Агентство также представляет интересы Гави и Эрика Гарсии.