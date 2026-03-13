Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы чувствовали себя преданными». Президент «Барселоны» — о переходе Дро в «ПСЖ»

«Мы чувствовали себя преданными». Президент «Барселоны» — о переходе Дро в «ПСЖ»
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о трансфере воспитанника каталонского клуба Дро Фернандеса в «ПСЖ», отметив, что переход не состоялся бы, если бы интересы игрока представлял Жорже Мендеш.

«Если бы Дро представлял Жорже Мендеш, этот переход в «Пари Сен-Жермен» никогда бы не состоялся. Мы чувствовали себя преданными», – приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отметим, что Жорже Мендеш является агентом нескольких игроков «Барселоны», среди которых Ламин Ямаль и Алекс Бальде.

«ПСЖ» объявил о переходе Фернандеса 27 января 2026 года. Его агентами выступает компания De la Peña & Sostres. Агентство также представляет интересы Гави и Эрика Гарсии.

Главное о выборах президента «Барселоны». До них осталась всего пара дней
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android