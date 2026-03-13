«Какие оправдания могут быть, если мы играли плохо?» Соболев — о матче с «Оренбургом»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Оренбургу» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12' 1:1 Ценов – 62' 2:1 Болотов – 85'
«Ничего хорошего о нашей игре сказать не могу. Да, забили первыми, не реализовали два пенальти, однако и «Оренбург» мог забивать больше. Мы должны были играть лучше. Не знаю, с чем связано то, что случилось. Может, с полем, может, с погодой. Но какие оправдания могут быть, если мы играли плохо?» — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.
После 20 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 18 очков и располагается на 13-й строчке.
