Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Какие оправдания могут быть, если мы играли плохо?» Соболев — о матче с «Оренбургом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Оренбургу» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«Ничего хорошего о нашей игре сказать не могу. Да, забили первыми, не реализовали два пенальти, однако и «Оренбург» мог забивать больше. Мы должны были играть лучше. Не знаю, с чем связано то, что случилось. Может, с полем, может, с погодой. Но какие оправдания могут быть, если мы играли плохо?» — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

После 20 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 18 очков и располагается на 13-й строчке.

