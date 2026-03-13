В ЦСКА отреагировали на решение оштрафовать клуб за расизм в игре с «Краснодаром»

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на решение КДК РФС оштрафовать клуб на 1 млн рублей за расистские скандирования в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в первой очной встрече команд в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«По итогам решения КДК, а также анализа и просмотра всех доступных видеоматериалов было установлено, что с нашей трибуны имели место быть гул и свист, а также на рассматриваемой видеозаписи был слышен в двух эпизодах прерывистый гул со стороны нескольких болельщиков — так называемое «уханье».

Однако в обсуждаемом эпицентре событий вместе с нашими болельщиками находились и футболисты ЦСКА, и футболисты соперника абсолютно разных рас и национальностей, поэтому у нас нет убеждения и доказательной базы, что данный гул имел под собой расистский подтекст. Также мы считаем важным отметить, что гул стал ответной реакцией на действия некоторых игроков «Краснодара». Однако мы понимаем, что так называемое «уханье» давно интерпретируется как действие, направленное на унижение достоинства человека. Поэтому, как и заявлялось нами ранее, вместе с клубом болельщиков мы намерены завершить наше самостоятельное расследование и принять в отношении виновных соответствующие меры.

В преддверии ответного матча просим наших болельщиков, планирующих посетить стадион в Краснодаре, сосредоточиться вокруг общей и главной цели — поддержки своей команды, не поддаваясь на провокации», — сообщили в ПФК ЦСКА корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

