Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» поздравил Антонина Кински-младшего с днём рождения

Комментарии

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» поздравила голкипера команды Антонина Кински-младшего с днём рождения. 13 марта вратарю исполнилось 23 года.

«С наилучшими пожеланиями в твой день рождения, Тони», – сообщает аккаунт «Тоттенхэма» в социальной сети X.

Ранее, 10 марта, Кински-младший в своём дебютном матче в Лиге чемпионов в 1/8 финала турнира с мадридским «Атлетико» (2:5) пропустил пропустил три гола к 15-й минуте, два из которых состоялись в результате его ошибок, и был заменён на 17-й минуте.

Напомним, отец чешского голкипера Антонин Кински-старший с 2004 по 2010 год провёл семь сезонов в составе раменского «Сатурна».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android