«Тоттенхэм» поздравил Антонина Кински-младшего с днём рождения

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» поздравила голкипера команды Антонина Кински-младшего с днём рождения. 13 марта вратарю исполнилось 23 года.

«С наилучшими пожеланиями в твой день рождения, Тони», – сообщает аккаунт «Тоттенхэма» в социальной сети X.

Ранее, 10 марта, Кински-младший в своём дебютном матче в Лиге чемпионов в 1/8 финала турнира с мадридским «Атлетико» (2:5) пропустил пропустил три гола к 15-й минуте, два из которых состоялись в результате его ошибок, и был заменён на 17-й минуте.

Напомним, отец чешского голкипера Антонин Кински-старший с 2004 по 2010 год провёл семь сезонов в составе раменского «Сатурна».