Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Челси» Педру Нету — Mundo Deportivo

«Барселона» рассматривает крайнего нападающего «Челси» Педру Нету в качестве варианта для усиления атаки. Спортивный отдел «блауграны» планирует приобрести центрального нападающего, центрального защитника и вингера. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Нету ценится за умение дестабилизировать оборону, скорость, умение создавать моменты и забивать голы, а также за универсальность, поскольку он может играть на любом фланге.

В нынешнем сезоне Нету принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

