«Стабильно, но единица». Бубнов — об уровне «Балтики»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игровом уровне «Балтики». После 20 туров Мир РПЛ калининградская команда набрала 36 очков и занимает пятое место.

«Что касается «Балтики», я тебе скажу, что она стабильно играет на своём уровне. Но этот уровень — единица. Понимаешь? Однако это не вина их (игроков. — Прим. «Чемпионата»), это их уровень! Правильно говорят: чего я буду требовать от футболистов, которые играют на свой максимум? Больше того, это даёт результат. Он лучше не может. И это даже можно в заслугу Талалаеву поставить, что он вот таких игроков с невысоким потенциалом насобирал и физически подготовил», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

