Щенсны отметил гол на тренировке «Барсы», повторив празднование Месси после гола «Реалу»
Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны отметил гол на тренировке, повторив празднование экс-игрока сине-гранатовых Лионеля Месси после гола в ворота мадридского «Реала» в матче 33-го тура Ла Лиги 2017 года.
Испания - Примера . 33-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Каземиро – 28' 1:1 Месси – 33' 1:2 Ракитич – 73' 2:2 Родригес – 85' 2:3 Месси – 90+2'
Удаления: Рамос – 77' / нет
Напомним, тогда агентский нападающий оформил дубль в ворота столичного клуба, забив победный мяч на 90+2-й минуте. После взятия ворота форвард снял футболку и показал её зрителям на «Сантьяго Бернабеу».
Польский вратарь играет за «Барселону» с октября 2024 года. В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в девяти встречах во всех турнирах, в которых он пропустил 17 голов. Контракт голкипера рассчитан до лета 2027 года.
