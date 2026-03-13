Щенсны отметил гол на тренировке «Барсы», повторив празднование Месси после гола «Реалу»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны отметил гол на тренировке, повторив празднование экс-игрока сине-гранатовых Лионеля Месси после гола в ворота мадридского «Реала» в матче 33-го тура Ла Лиги 2017 года.

Напомним, тогда агентский нападающий оформил дубль в ворота столичного клуба, забив победный мяч на 90+2-й минуте. После взятия ворота форвард снял футболку и показал её зрителям на «Сантьяго Бернабеу».

Польский вратарь играет за «Барселону» с октября 2024 года. В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в девяти встречах во всех турнирах, в которых он пропустил 17 голов. Контракт голкипера рассчитан до лета 2027 года.