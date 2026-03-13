Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Щенсны отметил гол на тренировке «Барсы», повторив празднование Месси после гола «Реалу»

Щенсны отметил гол на тренировке «Барсы», повторив празднование Месси после гола «Реалу»
Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны отметил гол на тренировке, повторив празднование экс-игрока сине-гранатовых Лионеля Месси после гола в ворота мадридского «Реала» в матче 33-го тура Ла Лиги 2017 года.

Испания - Примера . 33-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Каземиро – 28'     1:1 Месси – 33'     1:2 Ракитич – 73'     2:2 Родригес – 85'     2:3 Месси – 90+2'    
Удаления: Рамос – 77' / нет

Напомним, тогда агентский нападающий оформил дубль в ворота столичного клуба, забив победный мяч на 90+2-й минуте. После взятия ворота форвард снял футболку и показал её зрителям на «Сантьяго Бернабеу».

Польский вратарь играет за «Барселону» с октября 2024 года. В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в девяти встречах во всех турнирах, в которых он пропустил 17 голов. Контракт голкипера рассчитан до лета 2027 года.

