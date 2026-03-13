Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Каррагер назвал имя следующего главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что следующим тренером «Манчестер Юнайтед» должен стать наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери.

«Унаи Эмери должен отправиться на «Олд Траффорд» в эти выходные в качестве главного претендента на пост следующего тренера «Манчестер Юнайтед».

К сожалению, для Эмери и к счастью для «Астон Виллы», испанца изображают как человека, преуспевающего в клубах, стремящихся бросить вызов элите, и как человека, не оправдывающего ожиданий, в тех командах, которые уже считают себя её частью», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу» 24 октября 2022 года, когда клуб боролся за выживание в чемпионате Англии. На данный момент команда занимает четвёртое место в АПЛ, набрав 51 очко после 29 матчей, и играет в 1/8 финала Лиги Европы.

Приложение для Android