Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Кэррик отреагировал на критику игры «Манчестер Юнайтед» со стороны Скоулза

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик отреагировал на критику игры команды со стороны бывшего полузащитника клуба Пола Скоулза.

«Ничего особенного. Тут и говорить нечего. Думаю, это просто отражает нынешнее состояние дел в сфере социальных сетей, подписей и цитат. Это можно истолковать по-разному. Поэтому просто сохраняйте спокойствие и поймите истинный смысл происходящего», — приводит слова Кэррика Daily Mail.

Ранее Скоулз раскритиковал игру команды после матча 29-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (1:2), назвав её «отвратительной». Скоулз сделал это заявление в удалённом позже посте в социальных сетях после того, как «Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение за восемь игр под руководством Кэррика. При этом бывший футболист настаивает, что его слова были вырваны из контекста.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
04 марта 2026, среда. 23:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гордон – 45+6'     1:1 Каземиро – 45+9'     2:1 Осула – 90'    
Удаления: Рэмси – 45+1' / нет
