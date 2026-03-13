Соболев оценил игру «Зенита» после зимней паузы

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оценил игру и результаты своей команды после зимнего перерыва.

«С «Балтикой» никому легко не бывает — мы это знали. После тяжелейшей победы дома был кубковый выезд. Игра на вылет, чужое поле не лучшего качества, полный стадион, соперник, который очень хочет нас обыграть. Всё ожидаемо, отсюда и минимальные победы. Если не брать в расчёт матч в Оренбурге, старт был хорошим», — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

После 20 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.