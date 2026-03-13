КДК РФС назвал «недолжным выполнением обязанностей» работу судей матча ЦСКА — «Краснодар»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) призвал обратить внимание на работу судейской бригады в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1). В качестве главного арбитра той встречи выступил Алексей Сухой.

«Обратить внимание департамента судейства и инспектирования РФС на недолжное выполнение своих функциональных обязанностей судейской бригадой матча Кубка России по футболу между командами ПФК ЦСКА (г. Москва) – «Краснодар» (г. Краснодар), который состоялся 4 марта 2026 года», – сообщает официальный сайт РФС.

По ходу встречи фанаты ЦСКА скандировали расистские высказывания в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.