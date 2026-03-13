КДК РФС назвал «недолжным выполнением обязанностей» работу судей матча ЦСКА — «Краснодар»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) призвал обратить внимание на работу судейской бригады в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1). В качестве главного арбитра той встречи выступил Алексей Сухой.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«Обратить внимание департамента судейства и инспектирования РФС на недолжное выполнение своих функциональных обязанностей судейской бригадой матча Кубка России по футболу между командами ПФК ЦСКА (г. Москва) – «Краснодар» (г. Краснодар), который состоялся 4 марта 2026 года», – сообщает официальный сайт РФС.
По ходу встречи фанаты ЦСКА скандировали расистские высказывания в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.
