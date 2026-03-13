Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тошич: «Балтика» удивила всех в этом сезоне, но ЦСКА одержит победу

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-синими и «Балтикой», который состоится 14 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА и «Балтика» набрали одинаковое количество очков. Однако сегодня это разные по статусу команды. ЦСКА всегда фаворит во встречах с такими клубами. У армейцев больше шансов на успех в этом матче. «Балтика» удивила всех в этом сезоне, но ЦСКА одержит победу», — приводит слова Тошича Metaratings.

«Балтика» и ЦСКА сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android