Тошич: «Балтика» удивила всех в этом сезоне, но ЦСКА одержит победу

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-синими и «Балтикой», который состоится 14 марта.

«ЦСКА и «Балтика» набрали одинаковое количество очков. Однако сегодня это разные по статусу команды. ЦСКА всегда фаворит во встречах с такими клубами. У армейцев больше шансов на успех в этом матче. «Балтика» удивила всех в этом сезоне, но ЦСКА одержит победу», — приводит слова Тошича Metaratings.

«Балтика» и ЦСКА сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

