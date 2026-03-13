«Динамо» Мх — «Оренбург»: Чистяков отменил пенальти в ворота гостей на 84-й минуте

В эти минуты идёт матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 84-й минуте Артём Чистяков отменил пенальти в ворота гостей после видеопросмотра.

Ранее, на 29-й минуте, счёт открыл полузащитник хозяев Мохаммад Хоссейннежад.

Махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков. «Оренбург» — 13-й (18).

Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (43), на втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 очка после 20 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком.