Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» готов подписать по два игрока в каждую линию будущим летом — Cadena Ser

«Реал» готов подписать по два игрока в каждую линию будущим летом — Cadena Ser
Комментарии

Мадридский «Реал» готов подписать шесть игроков будущим летом. Речь идёт о крайнем и центральном защитниках, опорном полузащитнике, плеймейкере, правом вингере и центральном нападающем, сообщает Cadena Ser.

В планах «Реала» на предстоящее летнее трансферное окно фигурируют несколько имён. Главная цель – полузащита, где «Реал» ищет плеймейкера, способного выполнять роль, подобную той, что играли Кроос и Модрич. Приоритет отдаётся футболисту «ПСЖ» Витинье.

В планы «Реала» также входят два возвращения. Эндрик усилит атаку после аренды в «Лион», а Нико Пас вернётся из «Комо».

Мадридский клуб надеется на приобретение у «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Шансы повысятся в случае ухода Хосепа Гвардиолы с поста тренера английской команды.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android