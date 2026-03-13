«Реал» готов подписать по два игрока в каждую линию будущим летом — Cadena Ser

Мадридский «Реал» готов подписать шесть игроков будущим летом. Речь идёт о крайнем и центральном защитниках, опорном полузащитнике, плеймейкере, правом вингере и центральном нападающем, сообщает Cadena Ser.

В планах «Реала» на предстоящее летнее трансферное окно фигурируют несколько имён. Главная цель – полузащита, где «Реал» ищет плеймейкера, способного выполнять роль, подобную той, что играли Кроос и Модрич. Приоритет отдаётся футболисту «ПСЖ» Витинье.

В планы «Реала» также входят два возвращения. Эндрик усилит атаку после аренды в «Лион», а Нико Пас вернётся из «Комо».

Мадридский клуб надеется на приобретение у «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Шансы повысятся в случае ухода Хосепа Гвардиолы с поста тренера английской команды.