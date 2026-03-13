Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси не попал в топ-10 самых дорогих аргентинских футболистов по версии CIES

Лионель Месси не попал в топ-10 самых дорогих аргентинских футболистов по версии CIES
Комментарии

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг 10 самых дорогих аргентинских футболистов мира. Капитан южноамериканской сборной Лионель Месси не попал в итоговый список.

Топ-10 самых самых ценных аргентинских футболистов по версии CIES выглядит следующим образом:

  1. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид) – € 118,8 млн.
  2. Лаутаро Мартинес («Интер») – € 101,8 млн.
  3. Энцо Фернандес («Челси») – € 101,6 млн.
  4. Франко Мастантуоно («Реал» Мадрид) – € 91,3 млн.
  5. Алехандро Гарначо («Челси») – € 90,6 млн.
  6. Джулиано Симеоне («Атлетико» Мадрид) – € 89,4 млн.
  7. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль») – € 60,8 млн.
  8. Нико Пас («Комо») – € 48,6 млн.
  9. Хоакин Паничелли («Страсбург») – € 43,0 млн.
  10. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм Хотспур») – € 38,8 млн.
Материалы по теме
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android