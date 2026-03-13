Лионель Месси не попал в топ-10 самых дорогих аргентинских футболистов по версии CIES
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг 10 самых дорогих аргентинских футболистов мира. Капитан южноамериканской сборной Лионель Месси не попал в итоговый список.
Топ-10 самых самых ценных аргентинских футболистов по версии CIES выглядит следующим образом:
- Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид) – € 118,8 млн.
- Лаутаро Мартинес («Интер») – € 101,8 млн.
- Энцо Фернандес («Челси») – € 101,6 млн.
- Франко Мастантуоно («Реал» Мадрид) – € 91,3 млн.
- Алехандро Гарначо («Челси») – € 90,6 млн.
- Джулиано Симеоне («Атлетико» Мадрид) – € 89,4 млн.
- Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль») – € 60,8 млн.
- Нико Пас («Комо») – € 48,6 млн.
- Хоакин Паничелли («Страсбург») – € 43,0 млн.
- Кристиан Ромеро («Тоттенхэм Хотспур») – € 38,8 млн.
