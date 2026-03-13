Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 13 марта, календарь, таблица

Сегодня, 13 марта, состоялся один матч в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Российской Премьер-Лиги 13 марта:

«Динамо» Махачкала — «Оренбург» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 20 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 очка после 20 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (17).