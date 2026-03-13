Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — Оренбург, результат матча 13 марта 2026, счет 1:0, 21-й тур РПЛ 2025/2026

«Динамо» Махачкала победило «Оренбург» и прервало их серию из двух побед в РПЛ
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Окончен
1 : 0
Оренбург
1:0 Хоссейннежад – 29'    

На 29-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Мохаммад Хоссейннежад. На 84-й минуте Артём Чистяков отменил пенальти в ворота гостей после видеопросмотра.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. «Оренбург» — 14-й (18). До матча с «Динамо» Махачкала у «Оренбурга» была серия из двух побед в РПЛ.

Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (43), на втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 очка после 20 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Топ-события пятницы: РПЛ, яркий хоккей, теннис, Кубок мира по биатлону и баскетбол
Топ-события пятницы: РПЛ, яркий хоккей, теннис, Кубок мира по биатлону и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android