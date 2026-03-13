«Динамо» Махачкала победило «Оренбург» и прервало их серию из двух побед в РПЛ

Завершился матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 29-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Мохаммад Хоссейннежад. На 84-й минуте Артём Чистяков отменил пенальти в ворота гостей после видеопросмотра.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. «Оренбург» — 14-й (18). До матча с «Динамо» Махачкала у «Оренбурга» была серия из двух побед в РПЛ.

Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (43), на втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 очка после 20 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком.