Николай Рассказов отказывается продлевать контракт с «Крыльями Советов»

Фланговый защитник Николай Рассказов по-прежнему отказывается продлевать контракт с «Крыльями Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Самарский клуб хочет продлить контракт с игроком, но пока получает отказ. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к фулбеку.

Рассказов играет за самарский клуб с января 2023 года. В нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.