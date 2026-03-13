Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Рассказов отказывается продлевать контракт с «Крыльями Советов»

Комментарии

Фланговый защитник Николай Рассказов по-прежнему отказывается продлевать контракт с «Крыльями Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Самарский клуб хочет продлить контракт с игроком, но пока получает отказ. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к фулбеку.

Рассказов играет за самарский клуб с января 2023 года. В нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Бойня за подъём из зоны стыков РПЛ! «Оренбург» не отыгрался в Каспийске! LIVE
Live
Бойня за подъём из зоны стыков РПЛ! «Оренбург» не отыгрался в Каспийске! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android