Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
«Наполи» интересен игрок «Бока Хуниорс», которого связывали с ЦСКА и «Спартаком» — Конур

«Наполи» интересен игрок «Бока Хуниорс», которого связывали с ЦСКА и «Спартаком» — Конур
«Наполи» проявляет интерес к крайнему нападающему «Бока Хуниорс» Эсекьелю Себальосу. Аргентинский футболист является одним из кандидатов на позицию вингера в команде Антонио Конте, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Действующее трудовое соглашение Себальоса с клубом рассчитано до конца 2026 года. Однако аргентинский клуб требует за игрока отступные в размере € 17 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляли московские ЦСКА и «Спартак».

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». За взрослую команду нападающий принял участие в 130 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
ЦСКА, а не «Спартак» ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» по 23-летнему вингеру — источник
