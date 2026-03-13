Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» нацелился на защитника сборной Германии стоимостью € 35 млн — Конур

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» может приобрести левого защитника сборной Германии и «РБ Лейпциг» Давида Раума грядущим летом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, цена потенциального перехода 27-летнего футболиста в английский клуб может составить £ 30 млн (€ 34,8 млн).

В нынешнем сезоне Раум принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

За сборную Германии Раум провёл 34 встречи, где забил гол и сделал семь ассистов.

Материалы по теме
Кэррик отреагировал на критику игры «Манчестер Юнайтед» со стороны Скоулза

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android