«МЮ» нацелился на защитника сборной Германии стоимостью € 35 млн — Конур

«Манчестер Юнайтед» может приобрести левого защитника сборной Германии и «РБ Лейпциг» Давида Раума грядущим летом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, цена потенциального перехода 27-летнего футболиста в английский клуб может составить £ 30 млн (€ 34,8 млн).

В нынешнем сезоне Раум принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

За сборную Германии Раум провёл 34 встречи, где забил гол и сделал семь ассистов.

Материалы по теме Кэррик отреагировал на критику игры «Манчестер Юнайтед» со стороны Скоулза

Самый дорогой трансфер в истории футбола: