«Мне здесь нравится». Соболев высказался о Санкт-Петербурге

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о Санкт-Петербурге и ритме жизни в городе.

«Мне очень нравится Петербург. Особенно летом, когда можно поплавать на лодках и гидроциклах. Очень красиво! Что касается ритма, не скажу, что после Москвы он особо поменялся. Быт у меня прежний — тренировка, дом, где-то погулять, в ресторан какой-то зайти.

С тех пор как родился второй ребёнок, я изучил уже каждый уголок Крестовского острова. Берём кофе и гуляем с коляской по парку, до «Газпром Арены», вокруг флагштока. Современная и комфортная территория для семейного отдыха — всё очень красиво. Мне здесь нравится», — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

Соболев играет за санкт-петербургскую команду с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами.