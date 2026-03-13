Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне здесь нравится». Соболев высказался о Санкт-Петербурге

Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о Санкт-Петербурге и ритме жизни в городе.

«Мне очень нравится Петербург. Особенно летом, когда можно поплавать на лодках и гидроциклах. Очень красиво! Что касается ритма, не скажу, что после Москвы он особо поменялся. Быт у меня прежний — тренировка, дом, где-то погулять, в ресторан какой-то зайти.

С тех пор как родился второй ребёнок, я изучил уже каждый уголок Крестовского острова. Берём кофе и гуляем с коляской по парку, до «Газпром Арены», вокруг флагштока. Современная и комфортная территория для семейного отдыха — всё очень красиво. Мне здесь нравится», — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

Соболев играет за санкт-петербургскую команду с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android