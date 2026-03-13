Минимальная победа «Астон Виллы» над «Лиллем» — в видеообзоре матча Лиги Европы
В четверг, 12 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лилль» и «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Астон Виллы».
Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Уоткинс – 61'
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
На 61-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий гостей Олли Уоткинс.
Второй матч между «Астон Виллой» и «Лиллем» состоится 19 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
