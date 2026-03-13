Дебют Тьяго Силвы в Лиге Европы — в видеообзоре матча «Штутгарт» — «Порту»

В четверг, 12 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Штутгарт» и «Порту». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В середине первого тайма счёт открыл нападающий «Порту» Теремас Моффи. На 27-й минуте полузащитник Родригу Мора укрепил преимущество гостей. В конце первого тайма нападающий Дениз Ундав сократил отставание «Штутгарта».

Отметим, что эта игра стала первым матчем в Лиге Европы в карьере 41-летнего защитника Тьяго Силвы. Бразилец оказался самым возрастным дебютантом в истории турнира.

Второй матч между «Порту» и «Штутгартом» состоится 19 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту.