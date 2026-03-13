Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Ничья «Ромы» и «Болоньи» — в видеообзоре матча Лиги Европы

В четверг, 12 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались итальянские «Болонья» и «Рома». Игра прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Бернардески – 50'     1:1 Пеллегрини – 71'    

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Болоньи» Федерико Бернардески на 50-й минуте. На 71-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини сравнял счёт.

Второй матч между «Ромой» и «Болоньей» состоится 19 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.

