Ничья «Ромы» и «Болоньи» — в видеообзоре матча Лиги Европы

В четверг, 12 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались итальянские «Болонья» и «Рома». Игра прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Болоньи» Федерико Бернардески на 50-й минуте. На 71-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини сравнял счёт.

Второй матч между «Ромой» и «Болоньей» состоится 19 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.