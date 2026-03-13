Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Во Франции оценили перспективы Шевалье вытеснить Сафонова из состава «ПСЖ»

Во Франции считают маловероятным, что вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье вернётся в стартовый состав парижского клуба и вытеснит из основного состава российского голкипера Матвея Сафонова, сообщает RMC Sport.

Придя в «ПСЖ» прошлым летом, Люка Шевалье не ожидал провести половину сезона на скамейке запасных. Хотя он всегда пользовался поддержкой главного тренера парижской команды Луиса Энрике. Однако его игра вынудила испанца искать другое решение в лице Матвея Сафонова.

«Он [Шевалье] не ожидал такого сезона; ситуация для него непростая. Он играет в очень престижном клубе, поэтому мелкие ошибки, которые он допускал в «Лилле», возможно, такие же, как и в «ПСЖ», но здесь они более заметны», — приводит слова вратаря «Ренна» Бриса Самба RMC Sport.

После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года Сафонов 10 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ», а Шевалье оставался в запасе.

