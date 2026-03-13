Евсеев высказался о победе «Динамо» Мх в матче РПЛ с «Оренбургом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился мнением о матче 21-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом», в котором его команда победила со счётом 1:0.

— Игра была до забитого мяча, однако ни мы, ни соперник не останавливались. Поэтому получилась тяжёлая игра в плане эмоций.

– С чем была связана замена Агаларова?

– Чтобы освежить атакующие действия. Агаларов качественно провёл игру, имел моменты. Он в каждой игре имеет моменты, осталось теперь только их реализовывать, но мы над этим поработаем, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. «Оренбург» — 14-й (18). До матча с махачкалинским «Динамо» у «Оренбурга» была серия из двух побед в РПЛ.

