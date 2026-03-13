Трофей Финалиссимы могут разыграть в двух матчах — в Испании и Аргентине — TNT Sports

Сборная Аргентины рассматривает возможность проведения Финалиссимы в два матча: первый может состояться на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу», а второй — на арене «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает TNT Sports Argentina.

По информации источника, на текущий момент сохраняется неопределённость в отношении места проведения Финалиссимы, которая должна состояться 27 марта. Подчёркивается, что потенциально соревнование могут принять стадионы в Лиссабоне и Лондоне.

Первоначально матч соревнования должен был состояться на катарском стадионе «Лусаил» 27 марта. Однако это маловероятно ввиду угрозы безопасности.

