Гол Эндрика — в видеообзоре матча Лиги Европы «Сельта» — «Лион»

В четверг, 12 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Сельта» (Испания) и «Лион» (Франция). Игра прошла на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). В качестве главного арбитра выступил Эрик Ламбрехтс из Бельгии. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч во встрече забил защитник «Сельты» Хави Руэда на 25-й минуте. На 55-й минуте форвард хозяев Борха Иглесиас получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 87-й минуте полузащитник «Лиона» Эндрик забил ответный мяч, установив окончательный счёт в игре — 1:1.

Второй матч между «Лионом» и «Сельтой» состоится 19 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе.