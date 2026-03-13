Гол Эндрика — в видеообзоре матча Лиги Европы «Сельта» — «Лион»

В четверг, 12 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Сельта» (Испания) и «Лион» (Франция). Игра прошла на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). В качестве главного арбитра выступил Эрик Ламбрехтс из Бельгии. Матч закончился вничью со счётом 1:1.
Первый мяч во встрече забил защитник «Сельты» Хави Руэда на 25-й минуте. На 55-й минуте форвард хозяев Борха Иглесиас получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 87-й минуте полузащитник «Лиона» Эндрик забил ответный мяч, установив окончательный счёт в игре — 1:1.
Второй матч между «Лионом» и «Сельтой» состоится 19 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе.
- 13 марта 2026
-
23:20
-
23:06
-
23:05
-
22:54
-
22:37
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:12
-
22:04
-
22:00
-
21:52
-
21:47
-
21:45
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:19
-
21:18
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:40
-
20:36
-
20:34
-
20:26
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:02
-
19:58
-
19:57