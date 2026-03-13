«Если бы игра была в Оренбурге, то победил бы «Оренбург». Бубнов — о матче с «Динамо» Мх

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой махачкалинское «Динамо» победило «Оренбург» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хоссейннежад – 29'    

«Играли две команды, которые набрали меньше всех очков на выезде. Тенденция повторилась. Махачкала снова у себя выиграла на поле. Но по той игре, которую они демонстрируют у себя дома, можно с уверенностью сказать, что если бы игра была в Оренбурге, то победил бы «Оренбург».

За счёт чего Махачкала сейчас победила? Ну, как обычно, за счёт агрессии, прессинга по всему полю и удачи, потому что Махачкала сумела после штрафного добить мяч в ворота, а «Оренбург» — нет. Ну и плюс, я такого никогда ещё не видел, чтобы защитник «Оренбурга» с двух метров бил уже в пустые ворота, мяч забил, но умудрился попасть в свою руку. Вот, поэтому гол не был засчитан. Причём это смог определить только VAR. Ну а так, «Оренбург» в своём стиле смог устроить штурм в конце игры, чтобы попытаться сравнять счёт. Махачкала, как обычно, оборонялась всей командой и использовала быстрые контратаки. Однако «Оренбургу» не удалось создать достаточно голевых моментов для того, чтобы забить. Дома у себя они создают значительно больше голевых моментов. Поэтому игра так и закончилась. Хотя она могла и закончиться и вничью», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После 21 матча чемпионата России махачкалинское «Динамо» набрало 21 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 18 очков и располагается на 14-й строчке.

Материалы по теме
Фото
Бубнов поставил двойку только одному игроку «Динамо» за матч с ЦСКА
