В «Наполи» заявили, что выкупят Хойлунда у «МЮ», независимо от выхода в ЛЧ

Спортивный директор итальянского «Наполи» Джованни Манна подтвердил намерение клуба выкупить нападающего Расмуса Хойлунда у «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Ранее сообщалось, что неаполитанскому клубу придётся заплатить € 44 млн за полноценный переход датчанина.

«Нет никаких сомнений. Расмус останется здесь. Мы обязаны выкупить его у «Манчестер Юнайтед» в случае выхода в Лигу чемпионов — но он остаётся в наших планах независимо от этого условия», — приводит слова Манны журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Хойлунд принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

