Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: Евсеев запрыгнул и лёг на стол после победы «Динамо» Мх в матче с «Оренбургом»

Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев запрыгнул и лёг на стол в раздевалке команды после победного матча с «Оренбургом» (1:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хоссейннежад – 29'    

Видео можно посмотреть на странице ФК «Динамо» Махачкала в социальной сети VK.

На 29-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Мохаммад Хоссейннежад. На 84-й минуте Артём Чистяков отменил пенальти в ворота гостей после видеопросмотра.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. «Оренбург» — 14-й (18). До матча с махачкалинским «Динамо» у «Оренбурга» была серия из двух побед в РПЛ. В следующем туре команда Евсеева сыграет с ЦСКА (21 марта).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android