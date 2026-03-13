Видео: Евсеев запрыгнул и лёг на стол после победы «Динамо» Мх в матче с «Оренбургом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев запрыгнул и лёг на стол в раздевалке команды после победного матча с «Оренбургом» (1:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Динамо» Махачкала в социальной сети VK.

На 29-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Мохаммад Хоссейннежад. На 84-й минуте Артём Чистяков отменил пенальти в ворота гостей после видеопросмотра.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. «Оренбург» — 14-й (18). До матча с махачкалинским «Динамо» у «Оренбурга» была серия из двух побед в РПЛ. В следующем туре команда Евсеева сыграет с ЦСКА (21 марта).

Материалы по теме Евсеев высказался о победе «Динамо» Мх в матче РПЛ с «Оренбургом»

