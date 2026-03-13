Видео: Евсеев запрыгнул и лёг на стол после победы «Динамо» Мх в матче с «Оренбургом»
Поделиться
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев запрыгнул и лёг на стол в раздевалке команды после победного матча с «Оренбургом» (1:0) в 21-м туре Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хоссейннежад – 29'
Видео можно посмотреть на странице ФК «Динамо» Махачкала в социальной сети VK.
На 29-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Мохаммад Хоссейннежад. На 84-й минуте Артём Чистяков отменил пенальти в ворота гостей после видеопросмотра.
Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. «Оренбург» — 14-й (18). До матча с махачкалинским «Динамо» у «Оренбурга» была серия из двух побед в РПЛ. В следующем туре команда Евсеева сыграет с ЦСКА (21 марта).
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 14 марта 2026
-
00:45
-
00:40
-
00:25
-
00:17
-
00:11
-
00:07
-
00:00
- 13 марта 2026
-
23:54
-
23:37
-
23:35
-
23:34
-
23:32
-
23:20
-
23:06
-
23:05
-
22:54
-
22:37
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:12
-
22:04
-
22:00
-
21:52
-
21:47
-
21:45
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:19
-
21:18
-
21:08