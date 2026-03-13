Уверенная победа «Ференцвароша» над «Брагой» — в видеообзоре матча Лиги Европы

В четверг, 12 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались венгерский «Ференцварош» и португальская «Брага». Игра проходила на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия). В качестве главного арбитра встречи выступил Ник Уолш. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий венгерской команды Габи Каниховски на 32-й минуте. Во втором тайме на 69-й минуте форвард «Ференцвароша» Ленни Жозеф увеличил преимущество своей команды.

Второй матч между «Брагой» и «Ференцварошем» состоится 18 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге.