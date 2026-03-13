Журавель — о матче «Динамо» Мх — «Оренбург»: судьи реально затюканные, неуверенные в себе

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился мнением о матче 21-го тура Мир РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом» (1:0), а также о судействе в этой встрече. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков.

«Если бы этими кадрами продолжили трансляцию матча Махачкала — «Оренбург», то и тут судья Чистяков должен был свистнуть фол (Журавель приложил видео с главным тренером «Динамо» Махачкала Вадимом Евсеевым, запрыгивающим на стол. — Прим. «Чемпионата»).

Не игра, а сплошные остановки — дичайший пересвист от судьи и слишком нежные футболисты, падающие от любого соприкосновения. Два момента, где действительно были травмы, вообще прошли без контакта, а в третьем свой случайно ударил своего.

Удивительная близорукость судьи ещё и в ситуации с фейковым пенальти. Судьи реально затюканные, неуверенные в себе и, похоже, слишком с большим числом лишних мыслей в голове», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

