Гол игрока «Шахтёра» через себя в ворота «Леха» — в видеообзоре матча Лиги конференций

В четверг, 12 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Лех» (Польша) и «Шахтёр» (Украина). Игра прошла на стадионе «Энеа» (Познань, Польша). В качестве главного арбитра выступил Рохит Сагги из Норвегии. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Шахтёра» Марлон Гомес на 36-й минуте. На 48-й минуте полузащитник Невертон удвоил преимущество гостей. На 70-й минуте форвард «Леха» Микаэль Исхак один мяч отыграл, а на 85-й минуте полузащитник Исаке забил третий мяч в ворота хозяев, установив окончательный счёт в матче — 1:3.

Второй матч между «Шахтёром» и «Лехом» состоится 19 марта. Встреча пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве.