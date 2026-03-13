ЦСКА — лидер по реализации пенальти за последние пять лет в РПЛ

ЦСКА — лидер по реализации пенальти за последние пять лет в РПЛ
Футболисты ЦСКА ни разу не промахнулись при исполнении 11-метровых ударов за последние пять сезонов в РПЛ. В топ-3 также входят «Балтика» и махачкалинское «Динамо». Чаще других при исполнении пенальти не забивали «Ростов», «Спартак» и «Краснодар».

Рейтинг команд по незабитым пенальти за последние пять лет в РПЛ:

ЦСКА — 0;
«Балтика» (2 сезона в РПЛ) — 1;
«Динамо» Мх (2 сезона в РПЛ) — 2;
«Оренбург» — 3;
«Акрон» (2 сезона в РПЛ) — 3;
«Пари НН» — 4;
«Локомотив» — 6;
«Рубин» (3 сезона в РПЛ) — 6;
«Сочи» (4 сезона в РПЛ) — 7;
«Динамо» Москва — 7;
«Крылья Советов» — 7;
«Зенит» — 8;
«Ахмат» — 9;
«Краснодар» — 10;
«Спартак» — 10;
«Ростов» — 12.

