ЦСКА — лидер по реализации пенальти за последние пять лет в РПЛ

Футболисты ЦСКА ни разу не промахнулись при исполнении 11-метровых ударов за последние пять сезонов в РПЛ. В топ-3 также входят «Балтика» и махачкалинское «Динамо». Чаще других при исполнении пенальти не забивали «Ростов», «Спартак» и «Краснодар».

Рейтинг команд по незабитым пенальти за последние пять лет в РПЛ:

ЦСКА — 0;

«Балтика» (2 сезона в РПЛ) — 1;

«Динамо» Мх (2 сезона в РПЛ) — 2;

«Оренбург» — 3;

«Акрон» (2 сезона в РПЛ) — 3;

«Пари НН» — 4;

«Локомотив» — 6;

«Рубин» (3 сезона в РПЛ) — 6;

«Сочи» (4 сезона в РПЛ) — 7;

«Динамо» Москва — 7;

«Крылья Советов» — 7;

«Зенит» — 8;

«Ахмат» — 9;

«Краснодар» — 10;

«Спартак» — 10;

«Ростов» — 12.